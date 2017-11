A25: Mehrere Verletzte bei Unfall

(rtn) Bei einem Unfall wurden am Samstagabend auf der A 25 mehrere Menschen verletzt. Etwa dreieinhalb Kilometer vor Hamburg-Curslack waren zwei Autos zusammengeprallt.



Nach ersten Erkenntnissen war ein Seat auf einen BMW aufgefahren. Dieser hatte in der Folge die Leitplanke gerammt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde alle Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die A 25 in Richtung Hamburg voll gesperrt.