(rtn) Zum elften Mal veranstaltete das Organisationsteam am Sonntag den beliebten Kunsthandwerkermarkt im Landhaus Hoisdorf.



Bei Kaffee und Kuchen boten die Ausstellerinnen in einem gemütlichen Ambiente den zahlreichen Besuchern ihre vielfältigen und liebevoll zusammen gestellten Angebote an: Adventsgestecke, Kerzen, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Stofftaschen, Weihnachts- und Glückwunschkarten, Kindermode, Strickwaren, Filztiere und vieles andere mehr. Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg und sehr gut besucht.