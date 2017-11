(rtn) Die Geschenkespendenaktion zugunsten BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" feiert noch bis zum 23.12.17 ihr 10-jähriges Bestehen in der Europa Passage Hamburg. Die Spendenaktion wurde heute um 11 Uhr von Senatorin Dr. Melanie Leonhard, Kim Sarah Brandts, Anna Heesch, Tim Koller, Harry Schulz, Volkan Baydar und Tetje Mierendorf eröffnet.

Während der Eröffnung sangen die prominenten Gäste mit rund 100 Kindern aus den teilnehmenden Kitas und Studenten der Stage School Hamburg gemeinsam bekannte Weihnachtslieder in der Europa Passage. Die Kinder konnten sich auch schon über kleine Geschenke der Hermes Germany GmbH freuen.



Im Rahmen der Geschenkespendenaktion können die Besucher der Europa Passage bis zum 23.12.2017 unverpackte, neue oder neuwertige Geschenke für bedürftige Kinder in Hamburg und Umgebung spenden. Alle Geschenke werden einheitlich an der Einpackstation im E1 verpackt. Damit die Geschenke auch pünktlich zu Weihnachten an die Kinder ausgeliefert werden, übernimmt unser Partner die Hermes Germany GmbH auch in diesem Jahr die kostenfreie Lieferung.



In diesem Jahr kommen die gespendeten Weihnachtspräsente rund 3.000 Kindern im Alter von 0-12 Jahren in 34 Einrichtungen zu Gute.



Auch in diesem Jahr gibt es für die Besucher in der Europa Passage erneut den „Himmlischen Geschenkeeinpackservice“: Für 1 Euro können sich die Besucher ihre Geschenke an dem Einpacktresen im E1 weihnachtlich verpacken lassen. Die gesamten Einnahmen aus diesem Einpackservice werden zu 100% an BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ gespendet.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Weihnachtswichtel von der Stage School Hamburgmit Dr. Melanie Leonhard, Anna Heesch, Kim Sarah Brandts, Volkan Baydar, Harry Schulz, Tetje Mierendorf