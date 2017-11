(rtn) Superhirn Bernhard Hoëcker, der immer wieder mit Wissen überrascht, wo andere noch nicht mal eine Ahnung haben, und Quizmaster Elton, der bei "1, 2 oder 3" garantiert immer richtig steht, sind die Teamchefs im schlauen Wissensspiel "Wer weiß denn sowas?" im Ersten.



In drei Runden spielen die prominenten Rateteams um Bares für das Studiopublikum. Am Ende wird der Gewinn unter den Zuschauern, die sich vorher für das erfolgreichere Rateteam entschieden haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die glücklichen Gewinner der ersten drei Runden noch mal an und geben wieder alles, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu erspielen.



Wer weiss denn sowas XXL, Aufzeichnung vom 27.11.2017 in Hamburg mit Steffen Henssler, Elton, Kai Pflaume, Dieter Bohlen, Bernhard Hoecker, Gaby Dohm, Kurt Kroemer, Cordula Stratmann