(rtn) Der 1. Advent steht nun vor der Tür. Auch in diesem Jahr möchte das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf das Großhansdorfer Publikum zum Adventsspielen im Feuerwehrhaus einladen.

Genießen Sie in weihnachtlicher Atmosphäre Ihren Kaffee, Kakao, Glühwein und leckeren Kuchen. Aber natürlich können Sie auch kleine Weihnachtsgeschenke und Basteleien an den liebevoll dekorierten Weihnachtsständen käuflich erwerben. Die Veranstaltung findet am 03. Dezember 2017 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Feuerwehrhaus Großhansdorf statt. Das Orchester freut sich auf Sie! Quelle: Orchester FF Großhansdorf