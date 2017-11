(rtn) Sylke Hoß hat auf die Missstände in ihrem Pflegeheim hingewiesen. Im Oktober wurde sie für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Die Altenpflegerin erzählt von ihren Erfahrungen in der Sendung bei Markus Lanz.





Jens Spahn, Politiker

Der CDU-Politiker sagt: "Das Wohl und Wehe Deutschlands hängt nicht von Jamaika ab." Spahn erzählt, wie er die FDP-Absage erlebt hat und erklärt, wer sich nun aufeinander zu bewegen muss.



Ralf Stegner, Politiker

Für den SPD-Politiker steht fest: "Die SPD ist jetzt nicht als billiger Jakob zu haben." In der Sendung spricht Stegner über die aktuelle Situation seiner Partei.



Christoph Schwennicke, Journalist

Der Chefredakteur des politischen Magazins "Cicero" ist überzeugt: "Bei möglichen SPD-CDU-Sondierungen gibt es keine großen Hürden. Was wir sehen werden, sind lediglich Schaukämpfe."



Axel Hacke, Autor und Journalist

Hacke ist mit seinem Buch "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" in den Bestsellerlisten. Er erklärt, warum der menschliche Anstand verloren geht. Quelle: ZDF