Premiere: Forget About Nick

(rtn) Zur Premiere des Films "Forget About Nick" waren Regisseurin Margarethe von Trotta sowie die Schauspielerinnen Katja Riemann, Tinka Fürst und Lucie Pohl in der Lichtburg in Essen zu Gast.



FORGET ABOUT NICK schickt zwei Frauen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen über ein gelungenes Leben auf Kollisionskurs und lässt uns amüsiert daran teilhaben, wie sich Ingrid Bolsø Berdal als Jade und Katja Riemann als Maria einen pointierten Schlagabtausch par excellence liefern. Wie Margarethe von Trotta die beiden Streitenden im Irrgarten ihrer Gefühle zwischen Kränkung und Kampfansage agieren lässt, das ist bewegend, klug und ziemlich komisch.



Das Drehbuch zum neuen Film der renommierten und vielfach preisgekrönten Regisseurin Margarethe von Trotta schrieb die amerikanische Autorin Pam Katz. Die unvergleichliche Katja Riemann („Rosenstraße“, „Fack Ju Göhte“) spielt eine der beiden Hauptrollen, hinreißend im Duo mit ihrer norwegischen Kollegin Ingrid Bolsø Berdal („Westworld“). Beide zeigen sich von einer zugleich ernsthaft berührenden wie komischen Seite.

Regie: Margarethe von Trotta; Drehbuch: Pam Katz; Darsteller: Ingrid Bolsø Berdal, Katja Riemann, Haluk Bilginer, Tinka Fürst, Fredrik Wagner, Lucie Pohl, Mathias Sanders, Robert Seeliger; FSK k.A. Quelle: Lichtburg Essen