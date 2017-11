(rtn/ots) Es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Von der ersten Blutspende am 14. Juni 2013 bis zur jüngsten am vergangenen Wochenende kamen bei den insgesamt zehn W:O:A-Blutspendeaktionen gut 1800 Blutspenden zusammen – das sind fast 900 Liter! Für die Veranstalter, das W:O:A und das Klinikum Itzehoe, ist das ein voller Erfolg.



„Jede einzelne Blutspende kann Leben retten – es ist ein gutes Gefühl, seinen Beitrag dazu zu leisten. Deswegen gehe ich schon seit einigen Jahren regelmäßig spenden. Wenn das Ganze dann noch im Wacken-Flair aufgezogen ist, ist das natürlich ein doppelter Anreiz“, sagt Carola Ohlsen, 29 Jahre alt, begeistert. Und so wie Carola sehen das auch viele andere fleißige Spender: So kam bei der Jubiläums- W:O:A-Blutspendeaktion in zwei Tagen eine Menge von 100,5 Litern zusammen. 201 Spender ließen sich dafür anzapfen, 49 von ihnen zum ersten Mal.



„Wir alle sind total begeistert, dass die Blutspende wieder so ein großer Erfolg war. Das zeigt uns, dass wir mit diesem besonderen Konzept absolut richtig liegen und Spender verschiedenster Altersgruppen mobilisieren können“, sagt Robert Adam, Leiter des Blutspendezentrums des Klinikums Itzehoe.



Und für dieses besondere Konzept mit einer ordentlichen Portion Heavy Metal, einer Jubiläumstorte und tollen Gewinnspielaktionen fahren einige Metalheads auch etwas weiter: Eine Spenderin kam ganz aus Baunatal in Hessen, um bei der W:O:A-Spendenaktion dabei zu sein. Doch so ein weiter Weg, um Teil der W:O:A-Blutspendeaktion zu sein, muss mittlerweile nicht mehr sein: Bereits 32 Blutspendedienste in ganz Deutschland beteiligen sich an der W:O:A-Blutspendepass-Aktion. Nach jeder Spende bekommt der Passinhaber einen Stempel – ist das Heft voll, bekommt man das offizielle und exklusive W:O:A-Bloodsponsor-T-Shirt. Mittlerweile sind schon über 15.000 der Blutspendepässe im Umlauf. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es unter www.wacken.com. Quelle und Fotos: Wacken Open Air