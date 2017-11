(rtn) Rentnerin Erika Simon fand 1991 mit ihrem Mann Helmut die als "Ötzi" bekannte Gletschermumie aus der Kupferzeit. In der Sendung erzählt Simon, wie der Mumienfund ihr Leben verändert hat.



Albert Zink, Mumienforscher

Er ist Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen. Zink weiß: "Ötzi war die ganzen 5000 Jahre unter Eis und Schnee." In der Sendung spricht er über sein Buch "Der Mann aus dem Eis".



Thomas Oppermann, Politiker

Das Aus für Jamaika hat die SPD kalt erwischt. Für Donnerstag hat der Bundespräsident Merkel und Schulz zu Gesprächen geladen. Oppermann erklärt, wie er zu einer Großen Koalition steht.



Oliver Kalkofe, Schauspieler

Auf Tele 5 präsentiert Kalkofe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten". In der Sendung erzählt der Fernsehkritiker und Satiriker, welches Traumata er damit aufarbeitet.



Peter Rütten, Autor und Moderator

Er gehört zu den erfolgreichsten Comedy-Autoren des Landes und arbeitet mit Kalkofe zusammen. Rütten spricht über "Sharknado 5" und erklärt, warum so viele Prominente dabei sein wollen. Quelle: ZDF