(rtn) Im Oktober erschien das Buch "Alexander und Thomas Huber - Zwei Brüder, eine Seilschaft". Bei Markus Lanz in der Sendung erzählen "Die Huberbuam" von ihren Expeditionen.



Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D.

"Ich kann die Entscheidung Lindners nicht nachvollziehen." Baum sagt, warum ihn das Scheitern der Verhandlungen enttäuscht hat und erinnert sich an den „Deutschen Herbst“ vor 40 Jahren.



Jörg Schleyer über seinen Vater

40 Jahre nach der Ermordung seines Vaters, hat ihn die frühere RAF-Terroristin Silke Maier-Witt um Verzeihung gebeten. In der Sendung erzählt Schleyer von seinem Treffen mit Maier-Witt.



Jan-Philipp Sendker, Autor

Bis heute hat er über 3,2 Millionen Bücher verkauft und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. In der Sendung spricht Sendker über seine Zeit in China und sein aktuelles Buch. Quelle: ZDF