Sie sind beide sonderbar und passen nicht so recht in diese Welt: Der 19-jährige Harold, der einen Schein-Selbstmord nach dem anderen inszeniert, weil er das Leben ablehnt, und der mit allen Mitteln die Verkupplungsversuche seiner Mutter zum Scheitern bringt. Die fast 80-jährige Maude, die sich ebenfalls nicht wie andere Gleichaltrige verhält, die Autos klaut und rasante Spritztouren damit fährt, die gern Akte von sich malen lässt und das Leben in vollen Zügen genießt.



So grundverschieden haben die beiden jedoch eines gemein: Sie haben eine Vorliebe für Beerdigungen. Eben dort, auf dem Friedhof, lernen sie sich kennen. Schnell verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Harold lernt das Leben lieben und emanzipiert sich Stück für Stück von seiner dominanten Mutter. Maude genießt die Zeit mit dem jungen Harold, mit dem sie nicht nur Autos stehlen kann. Irgendwann entsteht zwischen den beiden echte Liebe.



Mit dem Kultfilm aus den 1970er Jahren hat Colin Higgins zwei liebenswert-schräge Charaktere geschaffen. Die zeitlose schwarze Komödie erzählt eine zarte Liebesgeschichte, jongliert humorvoll mit gesellschaftlichen Tabuthemen und ist ein klares Ja zum Leben.



Inszenierung Jasper Brandis, Ausstattung Andreas Freichels

Besetzung: Andreas Grötzinger, Sebastian Herrmann, Kathrin Ost, Antje Otterson, Marco Reimers, Uta Stammer



Quelle: Ohnsorg Theater