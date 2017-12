(rtn) Die Moderatorin von "The Voice Of Germany" hat bei einer Christmas Dinner Party im Hygge in Hamburg ihr Label "LeGer" und eine Kollektion mit Weihnachtsmode vorgestellt.



Für ihre neue Modemarke LeGer, zusammengesetzt aus den ersten Silben ihres Vor- und Nachnamens, hat das Model eine Kollektion mit Weihnachtspullis mit und ohne Kapuze herausgebracht.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Lena Gercke mit ihrer Schwester Yana Gercke, Sophia Thomalla, Luisa Hartema, Dennenesch Zoude, Marlies Pfeifhofer, Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen, Marie Amiere, Max Giesinger, Eva Padberg, Sofia Tsakiridou, Deborah Neufeld, Benjamin Otto mit Freundin Janine, Mandy Grace Capristo, Steven Gätjen, DJ Senay Gueler