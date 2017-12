(rtn) Eine defekte Gasleitung in der Küche eines China-Restaurants in der Alten Landstrasse hat am Freitagnachmittag einen Einsatz für die FF Bargteheide, den Rettungsdienst und den Löschzug Gefahrgut LZG ausgelöst.





Feuerwehrleute der FF Bargteheide schieberten die defekte Gasleitung ab und belüfteten das Gebäude mit einem Druckbelüfter. Die Ursache für den Defekt ist noch nicht bekannt