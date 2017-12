(rtn) Zehn Teams aus fünf Nationen werden vom 1.-3- Dezember in Großhansdorf ihr Können an den vier olympischen Turngeräten zeigen. Aus Finnland, Spanien, Holland, Schottland und Deutschland kommen zum Teil Nachwuchsnationalmannschaften, um an diesem Freundschaftswettkampf teilzunehmen.



Der Sportverein Großhansdorf feiert sein 75-jähriges Vereinsjubiläum mit dieser Veranstaltung und Organisatorin Eike Biemann freut sich auf viele Zuschauer: "solche Übungen bekommt man nur selten zu sehen."



"Wir sind schon ganz aufgeregt" berichten die Großhansdorfer Turnmädels, die zwar mit den Nationalkaderturnerinnen einiger Länder nicht mithalten können, sich jedoch freuen, bei dieser Veranstaltung dabei sein zu dürfen, frei nach dem Motto: "Dabei sein ist alles". Sie werden in einem Team SV Großhansdorf, sowie zu dritt mit drei schottischen Turnerinnen aus Dundee im Team Big Jack Village antreten.





Am Freitag dem 1.12. kann man in der Sporthalle des Emil von Behring Gymnasiums in der Sieker Landstraße 203a in Großhansdorf von 16.00 – 19.00 Uhr die Teilnehmer beim Training bewundern. Am Samstag gibt es einen Mannschaftswettkampf von 12.00 – 18.00 Uhr und am Sonntag wird das Gerätefinale der jeweils besten 8 Turnerinnen in 3 Altersklassen von 11.00 – 15.00 Uhr ausgetragen. Die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf übernahm am Freitag den Aufbau der Geräte und wird während der Veranstaltung den Sanitätsdienst sowie am Sonntag den Abbau durchführen bzw. unterstützen.



Karten gibt es bei der Buchhandlung Kohrs im Eilbergweg 5 in Großhansdorf oder an der Tageskasse: Erwachsene 6,- Euro, Kinder 3,- Euro. Am Freitag ist der Eintritt frei.