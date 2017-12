(rtn) Zehn Teams aus fünf Nationen zeigen noch bis Sonntag in der Sporthalle des Emil-von-Behring-Gymnasiums an den vier olympischen Geräten Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und Boden ihr Können bei der Premiere des Stormarn-Cup.



Die Großhansdorfer feiern in diesem Jahr nicht nur die Premiere der Turn-Veranstaltung, sondern gleichzeitig auch das 75-jährige Bestehen des Vereins. "Der Stormarn-Cup ist einer der sportlichen Höhepunkte und ein würdiger Abschluss unseres Jubiläumsjahres", sagt Petra Malchin, 1. Vorsitzende des SV Großhansdorf und dankte der Abteilungsleiterin des SV Großhansdorf, Eike Biemann, die gemeinsam mit der Turnabteilung des SVG Organisatorin des internationalen Turnspektakels ist. "Wir kennen und schätzen Eike Biemann schon lange als leidenschaftlichen Menschen, der für den Turnsport brennt und, um seine Ziele zu erreichen, auch einige Opfer bringt."