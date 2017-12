(rtn) Am ersten Dezember 2017 startete in Hamburg die Tournee der Night of the Proms 2017 mit zwei Konzerten in der Barclaycard Arena.

Dieses Jahr sind beim größten Klassik-trifft-Pop Tourneefestival Europas Roger Hodgson (die Stimme von Supertramp), Peter Cetera (die Stimme von Chicago), Melanie C, Culcha Candela, Emily Bear und John Miles dabei.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Pressekonferenz mit Fotocall zum Tourstart am 02.12.2017 im Gastwerk Hotel in Hamburg mit Culcha Candela, Peter Cetera, Melanie C., Roger Hodgson, Emily Bear, John Miles und Dirigentin Alexandra Arrieche, Uwe Bahn