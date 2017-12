(rtn) Kerzen, roter Weihnachtsschmuck am Tannenbaum, Glühwein, Kaffee, Kakao und leckerer Kuchen. Zur Einstimmung in die Adventszeit hatte das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf am Sonntag zu einem musikalischen Weihnachtsmarkt in das Feuerwehrgerätehaus eingeladen.



In der weihnachtlich geschmückten Feuerwache spielte das Orchester stimmungsvolle Weihnachtslieder und hat damit die Herzen der zahlreichen Besucher erfreut. Außerdem wurden an verschiedenen Ständen in der Feuerwache kunsthandwerkliche Weihnachts-Basteleien angeboten.