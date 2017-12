(rtn) Weihnachtslieder und Geschichten rund um die Adventszeit. Alljährlich läutet Florian Silbereisen mit dem Adventsfest der 100.000 Lichter die Weihnachtszeit ein.





Ein besonderer Höhepunkt beim Adventsfest war auch in diesem Jahr wieder das Ankommen des Friedenslicht aus Bethlehem. Dieses stammt aus der Geburtsgrotte und soll den Fokus auf den Ursprung von Weihnachten lenken. Ursprünglich wurde die Aktion vom ORF ins Leben gerufen, seit 2009 leuchtet das Friedenslicht auch bei der Adventsshow von Florian Silbereisen.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Florian Silbereisen, Andrea Berg, Sarah Wiener, The Baseballs, Peter Kraus, Stefanie Hertel, Brings, Mireille Mathieu, Ross Antony, Max Raabe, Christkind, Hannelore Elsner, DJ Oetzi, John Kelly, The Kelly Family,Patricia Kelly, Kathy Kelly, Jimmi Kelly, Angelo Kelly,, Ella Endlich, Andre Rieu, Alina, Semino Rossi, Helmut Lotti, Fantasy, Maximilian Arland, Ben Zucker