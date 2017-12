(rtn) Ein neues Kapitel „Rote Rosen" wird ab Mitte Februar 2018 im Ersten aufgeschlagen: In der 15. Staffel der ARD-Daily-Novela steht die in Schwierigkeiten geratene Lüneburger Keramik-Manufaktur, ein alteingesessener Familienbetrieb, im Mittelpunkt der Geschichten um die Liebe des Lebens, Leidenschaft und Intrigen.

Keramik-Designerin Sonja (Madeleine Niesche) wird von ihrem Bruder Gregor (Wolfram Grandezka) nach Lüneburg gerufen, um ihn bei der Sanierung des maroden Unternehmens mit neuen Entwürfen zu unterstützen. Auch ihre Schwester Eva (Andrea Lüdke), eine international erfolgreiche Marketing-Expertin, entschließt sich zu einem Engagement im Familienunternehmen - jedoch eher, um ihrem gerade in Las Vegas spontan angetrauten Traummann, dem Lüneburger Sattlermeister Tilmann (Björn Bugri), nahe zu sein. So sind die Schwestern wieder vereint. Aber ihre auf ewig geschworene Verbundenheit wird durch „Mr. Right" auf eine harte Probe gestellt...



In weiteren neuen Rollen spielen Felix Jordan als Sonjas Sohn Moritz, der sich in das georgische Au-Pair-Mädchen Eteri (Marija Mauer) verliebt. Johanna Liebeneiner hält als Familienoberhaupt Sibylle die Manufaktur-Tradition trotz aller Intrigen und Rückschläge aufrecht.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Felix Jordan, Marija Mauer, Wolfram Grandezka, Madeleine Niesche, Björn Bugri, Andrea Lüdke, Johanna Liebeneiner