(rtn) Ein Feuer auf dem Recyclinghof an der Glinder Straße in Schönningstedt hat am späten Montagnachmittag einen längeren Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren aus Stormarn ausgelöst.



Kurz nach 15 Uhr lief der Feueralarm in der Leitstelle auf und kurze Zeit später trafen die ersten Feuerwehrleute am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt zog bereits dichter Rauch über das Gelände hinweg und Flammen schlugen aus einer Sperrmüllpresse heraus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit zwei Schaumrohren ab. Um den Inhalt der Presse endgültig ablöschen zu können wurde der Container mit einem Radlader und einem Wechselladerfahrzeug angeboben und der Inhalt des Containers mit Einreißhaken zum Ablöschen verteilt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Anlage mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Schönningstedt, FF Reinbek, FF Ohe, Rettungsdienst und Polizei