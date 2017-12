(rtn) Ab in die Halle hieß es in diesem Jahr für das Benefiz-Fußballspiel Kicken mit Herz. Erstmals fand die Charity-Veranstaltung in der Sporthalle Hamburg statt und wurde damit zum Budenzauber. Dabei kickten Promis und ein Ärzte-Team des UKE für den guten Zweck.

Großer Gewinner war die Kinder-Herz-Station am UKE: Stolze 92.400 Euro kamen durch die Veranstaltung zusammen. Der erstmalige Umzug in die Halle ist also mehr als geglückt.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Elton, Kaja Suding, Nova Meierhenrich, Stephan Luca, Annabelle Mandeng, Harry Schulz, Rosa und Laila Meinecke, Lina Larissa Strahl, Tilmann Poerzgen, Ingo Pohlmann, Johannes Oerding, Sergej Barbarez, Patrick Owomoyela, Richard Golz, Sebastian Stroebel, Peter Lohmeyer, Udo Riglewski, Katharina Fegebank