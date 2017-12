(rtn) Der Spieltrieb der kleinen Tiger imTierpark Hagenbeck ist ungebrochen. Durch tägliches Toben, Raufen, Rennen und Eltern ärgern lernen sie alles, was sie als erwachsene Tiger benötigen. Was im Leben eines Tigers normalerweise nicht vorkommt, ist Besuch vom Nikolaus.

Große Aufregung im Hause Tiger. Maruschka und ihre vier Welpen Mischka, Vitali, Anushka und Dascha stürmen ins Gehege. Doch was ist das? Überall verteilt liegen verlockend duftende Jutesäcke, ganz hinten steht ein großer, bunter Karton und in den Büschen und Bäumen wehen Papiersterne.

Das ist zu viel für die Kleinen, die erst einmal Schutz hinter Mama suchen. Vater Yasha nutzt derweil die Schrecksekunde und sichert sich einen großen Sack ganz für sich allein. Nach und nach traut sich auch der Nachwuchs an die Gaben: Dascha und Anushka spielen fasziniert mit den baumelnden Sternen, der dicke Mischka schnappt sich gleich das größte Stück Fleisch und der kleine Vitali erlegt gemeinsam mit Mutter Maruschka den großen Karton. Dann gibt es kein Halten mehr und lütten Tiger zerren und ziehen gemeinsam mit ihrem Vater an den mit Leckereien gefüllten Säcken herum. Was für ein Spaß!



Doch warum besuchte der Nikolaus die Tiger? Damit die Tiere beschäftigt werden, entwickeln die Tierpfleger immer wieder neue und aufregende Situationen und Aufgaben für ihre Schützlinge. Diese Beschäftigungsangebote, Behavioral Enrichment genannt, sind ganz unterschiedlich, haben aber häufig mit Futter zu tun. Die Tiere müssen sich ihre Nahrung auf verschiedene Arten erarbeiten. Das schult den Geist, regt zu ungewöhnlichen Bewegungen an und hält Instinkte sowie Sinnesorgane wach. Um Gewöhnung und damit ein Gleichmaß zu vermeiden, ist viel Kreativität seitens der Tierpfleger gefragt – da darf auch gern der Nikolaus mit Säcken und Paketen zu Hilfe kommen. Quelle: Hagenbeck