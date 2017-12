(rtn/ots) Rund fünf Monate nach den schweren Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg hat die Polizei am Dienstag 25 Objekte der linken Szene in acht Bundesländern durchsucht - unter anderem in Hamburg und Niedersachsen.



Im Rahmen des heutigen Einsatzes der Soko "Schwarzer Block" wurden

insgesamt 25 Durchsuchungsbeschlüsse gegen 22 Beschuldigte im Alter

zwischen 17 und 50 Jahren in acht Bundesländern (Hamburg,

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen,

Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Berlin) vollstreckt. Die

Maßnahmen erfolgten im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren im

sogenannten "Rondenbarg-Komplex" wegen des Verdachts des besonders

schweren Landfriedensbruchs am Morgen des 07.07.2017.



Bei dem Einsatz waren insgesamt 583 Beamte aus acht Bundesländern

beteiligt, davon 49 Beamte der Soko "Schwarzer Block".



In zwei Fällen (1x Göttingen, 1x Stuttgart) wurden Wohnobjekte

durchsucht, bei denen es sich um Zentren der linken / autonomen Szene

handelt. Dabei kam es in Göttingen beim Betreten des Objektes zu

einer Widerstandshandlung eines unbeteiligten Bewohners gegen die

Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf sammelten sich Personen an der

polizeilichen Absperrung und skandierten gegen die polizeilichen

Maßnahmen.



Vor dem linken Zentrum in Stuttgart kam es ebenfalls zu einer

Ansammlung mehrerer Personen des linken Spektrums. Auch hier war es

im Vorwege zu einer Widerstandshandlung gegen die Einsatzkräfte

gekommen.



Die Durchsuchungen der sonstigen Objekte verliefen weitgehend

störungsfrei.



Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten u.a. folgende

Gegenstände als Beweismittel sicher:



- 26 Labtops bzw. PC - 35 Mobiltelefone - diverse Speichermedien -

ein Baseballschläger - eine Machete - ein Teleskopschlagstock - eine

Armbrust mit Pfeilen - ein Schlagring - eine Schusswaffe (vermutlich

Druckluft) - mehrere Stahlkugeln - mehrere Reizstoffsprühgeräte - 21

pyrotechnische Gegenstände (sogenannte Polenböller, darunter mehrere

Eigenlaborate) - diverse Vermummungsgegenstände





Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zu dem heutigen Einsatz: "Die Ermittlungen kommen gut voran. Ziel ist es, die Drahtzieher der G20-Krawalle zu identifizieren und sie dafür zur Verantwortung zu ziehen." Die Ermittlungen der Soko "Schwarzer Block" dauern an