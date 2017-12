(rtn) Frederik und Gerrit Braun eröffneten 2001 in Hamburg das "Miniatur Wunderland". 2016 wurde es zu Deutschlands beliebtester Sehenswürdigkeit gewählt. Die Zwillinge sprechen über ihr Buch "Kleine Welt, großer Traum".

Andreas Englisch, Journalist und Autor

Gerade hat er den Papst auf seiner Reise nach Myanmar und Bangladesch begleitet. In der Sendung spricht Englisch über seine Erlebnisse vor Ort und erzählt die Geschichte vom Nikolaus.



Nikolaus Blome, Journalist

In der Sendung erzählt Blome, was er vom SPD-Parteitag erwartet und unter welchen Umständen eine Große Koalition künftig denkbar ist.



Frauke Petry, Politikerin

Am Tag nach der Bundestagswahl gab Petry bekannt, dass sie kein Teil der AfD-Fraktion sein möchte. In der Sendung spricht sie über ihren Parteiaustritt und ihre politischen Pläne. Quelle: ZDF