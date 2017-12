(rtn) Die norddeutsche TV-Kultserie "Neues aus Büttenwarder" feiert Weihnachten ihren 20. Geburtstag - mit sechs neuen Folgen.



Dazu gib es bis zum 5. Januar Festspielwochen. Das bedeutet 21 Folgen der Kultserie im NDR Fernsehen. Sechs davon sind nigelnagelneu. Hinzu kommt die Erstausstrahlung der Dokumentation "20 Jahre Büttenwarder - Der Traum vom wahren Leben".



Sven Walser, Axel Olsson, Uwe Rohde, Jürgen Uter und Dirk Martens sind am 7. Dezember um 18.45 Uhr zu Gast bei DAS! auf dem Roten Sofa und Peter Heinrich Brix nimmt am 8. Dezember in der Talkrunde der NDR Talk Show platz.



Am 26. Dezember zeigt das NDR Fernsehen die Dokumentation Peter Heinrich Brix - ein Mann mit Charakter und am 29. Dezember um 21.55 Uhr gibt es noch ein NDR Quizshow-Büttenwarder-Spezial. Quelle: ndr.de