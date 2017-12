(rtn) Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte Giovanni di Lorenzo in Italien, seit 47 Jahren lebt er in Deutschland. Gemeinsam mit Roberto Saviano schrieb er das Buch "Erklär mir Italien!" Bei Lanz im ZDF haben die Autoren das Buch vorgestellt.



Roberto Saviano, Journalist und Autor

Er sagt: "Italien ist voller Talent, Wagemut und Heldentum. Es ist bunt, elegant und chauvinistisch, boshaft und verlogen." Saviano erklärt, warum Italien genauso ist wie das Leben.



Paul Panzer (Comedian)

Paul Panzer sagt: "Glück muss man finden, auch in der Ehe - man muss aber auch bereit sein zu suchen." Der Comedian spricht über sein neues Programm "Glücksritter - vom Pech verfolgt".



TV-Koch Jamie Oliver

Seine Kochshows laufen weltweit in über 50 Ländern. Gerade erschien sein 20. Kochbuch "Jamies 5-Zutaten-Küche". In der Sendung bei Markus Lanz erinnert sich der TV-Koch Jamie Oliver an die Anfänge seiner Karriere. Quelle: ZDF