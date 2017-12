(rtn/ots) Zwei Monate nach der Messerattacke auf einen Ladendetektiv der Kaufhauskette H&M im Einkaufszentrum Wandsbek Quarree sind die Täter nach wie vor unbekannt. Um den beiden Männern auf die Spur zu kommen, fahndet die Polizei nun mit neuen Bildern nach dem Duo. Zudem hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.



Am Nachmittag des 5. Oktober 2017 entwendeten zwei unbekannte Täter in Hamburg-Wandsbek in der H&M-Filiale im Einkaufszentrum Wandsbek Quarree Bekleidungsstücke und steckten diese in eine blaue Sporttasche. Als sie das Warenhaus ohne Bezahlung verließen, wurden sie von einem Ladendetektiv festgehalten. Während sich die Person ohne Kopfbedeckung passiv verhielt, stach der Täter mit der blauen Sporttasche mit einem Messer dreimal auf den Detektiv ein und verletzte ihn schwer. Beide Täter konnten unerkannt flüchten.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1:

-männliche Person mit hellem Cap, dunkler Jacke, weißen Schuhen,

blauer Sporttasche der marke "Adidas" und grauer Jogginghose mit

seitlichem weißen Streifen -nordafrikanisches Erscheinungsbild

-schlank -ca. 1,86 m



Täter 2:

-männliche Person mit dunklen Haaren, dunkelblauem Parka mit

Kapuze mit hellem Fellbesatz und heller Jeanshose -nordafrikanisches

Erscheinungsbild -schlank -ca. 1,86 m



Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft darüber hinaus eine Belohnung in Höhe von insgesamt



2.000 Euro (in Worten: zweitausend Euro)



ausgesetzt.



Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.



Die Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der

Polizei Hamburg, per E-Mail unter lkahh41@polizei.hamburg.de an die Mordkommission

oder an jede Polizeidienststelle.