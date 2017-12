(rtn) Bei einer großen Suchaktion wurde gegen zwei Uhr in der Nacht an der Schaumannskamp Kehre in Reinbek ein vermisster älterer Mann von den Rettungskräften in einem Gebüsch nahe des Wohnhauses entdeckt.

Familienangehörige hatten den Vermissten schon seit 21 Uhr ohne Erfolg gesucht.



Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Reinbek, Schönningstedt, Ohe, Wentorf und die Rettungshundestaffel hatten mehrere Stunden lang das Gebiet rund um das Wohnhaus des Mannes und ein Waldgebiet durchsucht. Auch eine Drehleiter wurde an diversen Standorter zur Suche aufgebaut. Bei der Suchaktion war zusätzlich ein Hubschrauber eingesetzt.