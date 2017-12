(rtn) Ein Feuer hat in der Nacht das Inventar und die Decke eines Vereinsheims am Dweerlandweg in Hamburg-Moorfleet stark beschädigt.





Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf wenig später am Brandort ein. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Moorfleet, Billstedt, Allermöhe-Billwerder, Veddel und die Polizei