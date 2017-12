(rtn) Bei einem Unfall wurde auf der Bergedorfer Straße (B5) in Hamburg am Donnerstagabend zwei Autofahrer verletzt. In Höhe der Auf - und Abfahrt zur Autobahn 1 war dort ein VW-Fox mit einem Mercedes Sprinter zusammengeprallt.



Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 45-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 5 (B5) in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Ausfahrt Billstedt wechselte der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen nach links und übersah dabei den daneben befindlichen Pkw VW Fox. Der 28-jährige VW-Fahrer versuchte sein Fahrzeug zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Sprinter nicht verhindern.



Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige verblieb am Unfallort. Die B 5 wurde in Höhe der AS Billstedt in Richtung Innenstadt für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme von 21:40 - 01:34 Uhr

gesperrt.