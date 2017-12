(rtn) In diesem Jahr gibt die Parfümerie Douglas ihrem vorweihnachtlichen Geschenkservice ein Upgrade der Sonderklasse: In insgesamt sieben ausgewählten Douglas Filialen in sechs deutschen Städten übernehmen 20 Prominente das Verpacken der Weihnachtsgeschenke - und das für einen guten Zweck.



Das "Meet and Greet" mit den Stars wird in den sechs deutschen Metropolen Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln und Frankfurt am Main stattfinden. Das besondere Shopping-Ereignis in der Vorweihnachtszeit ermöglicht es den Kunden, ihren Star in einer Douglas Filiale live zu erleben. "Wir möchten unsere Kunden mit besonderen Einkaufserlebnissen überraschen und sie in eine frohe Weihnachtsstimmung versetzen", so Douglas CEO Tina Müller. "Es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, die DKMS LIFE im Rahmen dieser Aktion zu unterstützen und Aufmerksamkeit für ihre großartige Arbeit zu schaffen.“



75.000 Euro spendet Douglas im Rahmen der Aktion "Schenken mit Herz" an die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE. Seit 2008 engagiert sich Douglas für das Herzensprojekt: neben Geldspenden, ganz besonders bei der Durchführung der look good feel better Kosmetikseminare, die deutschlandweit von vielen Douglas Mitarbeiterinnen geleitet werden. Seit über 20 Jahren helfen die Seminare von DKMS LIFE dabei, das Wohlbefinden von Krebspatientinnen zu steigern und ihnen neue Lebensfreude zu schenken.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Schenken mit Herz bei Douglas in der Spitalerstrasse, Hamburg mit Kai Wiesinger, Bettina Zimmermann, Luise Befort