(rtn) Kurz vor der Autobahnausfahrt Ahrensburg ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin mit ihrem Toyota Yaris bei glatter Fahrbahn in die Mittelleitplanke gekracht. Die Frau wurde verletzt.





Feuerwehrleute der FF Großhansdorf kamen auf der Rückfahrt von einem LKW-Unfall an der Unfallstelle vorbei und übernahmen mit ihren eigenen Rettungssanitätern die Versorgung der verletzten Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und einem ebenfalls an der Unfallstelle vorbeigekommen Notarztes der ABD MED CARE. Danach wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Norden teilweise gesperrt. Der Verkehr staute sich bis nach Stapelfeld zurück.



Im Einsatz waren: FF Großhansdorf, Rettungsdienst, Notarzt der ABD Med Care und die Autoahnpolizei