Feuer zerstört Pizzeria

(rtn) In einer Pizzeria in der Bahnhofsstraße in Winsen kam es in der Nacht laut Angaben der Polizei zu einer Explosion. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannte es im inneren des Lokals und davor war die Straße mit Glasscherben übersät.

Feuerwehrleute evakuierten das Haus und brachten die Bewohner in Sicherheit. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsichtshalber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war schnell gelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude von den Feuerwehrleuten mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude und nahm am Brandort die Spurensicherung auf.