(rtn) Weil ein dicker Ast bedrohlich über den Gehweg an der Hansdorfer Straße hing, hatten besorgte Anwohner am späten Sonntagnachmittag den Notruf gewählt.



Feuerwehrleute der FF Ahrensburg sägten aus dem Korb der Drehleiter heraus, den geknickten Ast ab und räumten den Gehweg frei. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Füt die FF Ahrensburg war dies der 459. Einsatz in diesem Jahr.