(rtn) Auf glatter Fahrbahn ist in der Nacht auf der Alten Landstraße in Stapelfeld ein Mercedes-Sprinter in den Graben gerutscht. Der Transporter hatte Zeitungen geladen.





Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Stapelfeld, Rettungsdienst und Polizei