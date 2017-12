(rtn) Nach einer Verpuffung und einem Feuer bei einem Pizza-Lieferdienst in der Bahnhofstraße in Winsen geht die Polizei von Brandstiftung aus.





Nach Angaben der Polizei meldeten am Samstag, gegen 1:40 Uhr, Anwohner einen lauten Knall und Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße. Bei den betroffenen Räumlichkeiten handelt es sich um einen Pizza-Lieferdienst im Erdgeschoss des Hauses. Als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten alle Anwohner der darüber liegenden Wohnungen bereits das Gebäude verlassen. Eine Frau klagte über Halsschmerzen, nachdem sie den Rauch eingeatmet hatte. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.



Die Feuerwehr löschte den Brand im Verkaufsraum, während der Tatort durch die Polizei gesichert wurde. Offenbar hatte es in dem Geschäft eine Verpuffung gegeben, in deren Folge sämtliche Fensterscheiben zerbarsten und Teile der Einrichtung bis auf die Fahrbahn vor dem Haus geschleudert worden waren. Der Sachschaden könnte nach ersten Schätzungen bis zu 150.000 EUR betragen.



Der Brandort wurde durch die Polizei noch in der Nacht beschlagnahmt. Im Laufe des Tages wurden erste Zeugen befragt und eine Spurensuche durchgeführt. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Spurenlage spricht dafür, dass der oder die Täter Brandbeschleuniger im Verkaufsraum ausgebracht und dann das Gas-Luft-Gemisch entzündet hatten. Die hierdurch entstandene Verpuffung sorgte für den nötigen Druck, um Fensterscheiben und Inventar nach außen zu schleudern.



Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Konkrete Täterhinweise oder ein mögliches Motiv gibt es derzeit noch nicht. Ob ein Zusammenhang zu einem Brand bei einem weiteren Pizza-Lieferdienst im August diesen Jahres besteht, wird geprüft.



Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße, Ecke Von-Somnitz-Ring gemacht haben, werden gebeten den Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 zu kontaktieren.