(rtn) Aus einer Comeback- wird wohl eine Abschieds-Tournee, wenn das Italopop-Duo Al Bano & Romina Power ("Felicità") im März 2018 nach Deutschland kommt.

Das gaben die beiden langjährigen Showstars und Veranstalter Ralf Seßelberg am Dienstag in Hamburg bekannt. Dort hatten Al Bano und Romina Power den Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt besucht.



"Wegen des großen Erfolges der Comeback-Tour vor zwei Jahren hatten wir uns eigentlich für eine Verlängerung entschieden. Doch dann erreichte uns die Nachricht aus Italien, dass Al Bano seine Karriere zum 31. Dezember 2018 beenden will", erklärte Seßelberg.



Start der Konzertreise beider Sänger, die bis 1999 miteinander verheiratet waren, ist am 18. März in der Hansestadt. Es folgen Abende in Berlin (19.3.), Rostock (20.3.), Wetzlar (22.3.), Stuttgart (23.3.) und Saarbrücken (24.3.). Quelle: dpa