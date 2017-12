(rtn) Jennifer ist zurück! Die ungelernte Frisörin (gespielt von Katrin Ingendoh) aus dem Hamburger Vorstadt-Paradies Neu Wulmstorf kämpft in der zweiten Staffel der NDR Mini-Serie weiter um berufliche Anerkennung, die reich machende Geschäftsidee – und träumt von der Liebe zu einem Traumprinzen.Wir waren bei der Preview im Passage-Kino dabei. Sendetermine: ab Dienstag, 2. Januar, 22.30 Uhr

Nachdem ihr zwielichtiger Chef Dietmar (Olli Dittrich) den Salon aus nebulösen Gründen abgeben muss, wird das „Hair & Care“ von einem echten C-Promi weitergeführt: Ingo Albrecht (Klaas Heufer-Umlauf). Einst brachte er als „Container-Ingo“ seine Karriere fulminant in Gang, nun musste er als verglühtes One-Hit-Wonder in seine Heimat zurückkehren. Das NDR Fernsehen zeigt die drei neuen Folgen von „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“ ab Dienstag, 2. Januar. Am 4. Januar gibt eine Dokumentation außerdem Gelegenheit zum Blick hinter die Kulissen. Die Drehbücher schrieben – wie schon für die erste Staffel – die preisgekrönten NDR 2 Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier („Frühstück bei Stefanie“). Regisseur ist erneut Lars Jessen.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Klaas Heufer-Umlauf, Katrin Ingendoh (Jennifer) und Olli Dittrich (spielt Dietmar), Laura Lo Zito, Linda Zervakis