(rtn/ots) Die interaktive Familienausstellung zu schwedischen Kinderbuchwelten kommt in die Kreisstadt Bad Oldesloe. Pettersson und Findus, Mama Muh sowie einige Mucklas springen bereits auf den Fenstern des Kreistagsgebäudes herum und sorgen für erstaunte Passantenblicke.

Sie und viele weitere Figuren aus der Welt der aktuellen schwedischen Kinderliteratur verwandeln das Gebäude ab dem 26. Januar für sieben Wochen in eine kreative Ausstellungsfläche und laden kleine und große Besucher zur interaktiven Literaturausstellung „frech, wild & wunderbar – schwedische Kinderbuchwelten“ ein.



Neun begehbare Buchwelten aus bekannter und aktueller schwedischer Kinderliteratur werden bis zum 18. März auf zwei Etagen im Foyer des Kreistagsgebäudes präsentiert. Da gibt es die Werkstatt von Pettersson, das Detektivbüro von LasseMaja oder einen eingerichteten Zirkuswagen mit vielen Überraschungen und natürlich jede Menge Bücher. Sie laden dazu ein, Literatur spielerisch zu entdecken und sich damit auseinander zu setzen. Neben den Buchwelten bietet die Ausstellung eine nach schwedischem Konzept eingerichtete Bibliothek, den Rum för Barn. Hier kann man schmökern, sich ausruhen, bekannte und neue Bücher von Pippi Langstrumpf bis Mama Muh anschauen, aber auch malen, spielen und zeitweise unter Anleitung von Künstlern kreativ sein.



Die Ausstellung wurde von der Schwedischen Botschaft in Berlin zusammen mit dem Schwedischen Insititut in Stockholm konzipiert. Nach Stationen in Berlin und aktuell Duisburg wird die interaktive Literaturausstellung in Stormarn von der Kulturabteilung des Kreises mit der Arbeitsgemeinschaft Stormarn kulturell stärken präsentiert.

„Die Schwedische Botschaft möchte mit dieser Ausstellung vor allem Kinder und Familien dafür begeistern in die wunderbaren Welten der neueren schwedischen Kinderliteratur einzutauchen. Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder die Geschichten und Bilder mit allen Sinnen erleben, Neues entdecken und lernen, die Welt, in der sie leben, besser zu verstehen“, so Nina Röhlcke, schwedische Botschaftsrätin für Kultur. „Beispielhaft kann man sich von dem umfassenden, ganzheitlichen Bibliothekskonzept inspirieren lassen“, erhofft Kreiskulturreferentin Tanja Lütje, die das Ausstellungsprojekt in Stormarn zusammen mit Ihrem Team verantwortet. Mit der Ausstellung kann die begonnene erfolgreiche Arbeit der Förderung von Kreativität und kultureller Bildung im Kreis fortgeführt werden.



Geöffnet ist die Ausstellung für alle interessierten Besucher immer sonntags von 11 bis 17 Uhr. Für Kindergarten- und Schulgruppen sind die Wochentage von mittwochs bis freitags exklusiv reserviert. Gruppen können vorab verbindlich einen Termin für die Ausstellung mitsamt Kreativprogramm buchen.

Der Eintrittspreis für Einzelbesucher beträgt 3 Euro pro Person. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und beliebig viele Kinder kostet 10 Euro. Der Eintritt für Kindergruppen ist frei und wird über die Arbeitsgemeinschaft Stormarn kulturell stärken subventioniert. Ebenso können Gruppen einen Bus-Shuttle der Sparkassen-Stiftung Stormarn nach Verfügbarkeit nutzen oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisen, diese Kosten übernimmt die Stiftung ebenfalls.



Mit dem Ausstellungsprojekt knüpft die Kreiskulturabteilung an die guten und neu entstandenen Netzwerke aus dem Kreisjubiläum an. So konnten beispielsweise zwei Kooperationspartner gefunden werden, die maßgeblich inhaltlich als auch personell mitarbeiten: die Gleichstellungsbeauftrage des Kreises, Dr. Sophie Olbrich sowie die Berufliche Schule in Oldesloe, die mit einigen Deutsch- und Gestaltungsklassen der Erzieherschüler pädagogische Konzepte für Kreativ- und Ausstellungsangebote erarbeiten. Dabei arbeiten sie eng mit Stephanie Brunsen aus der Kulturabteilung zusammen, die für Programmkoordination und Kulturvermittlung des Projekts zuständig ist und die Konzepte mit den Schülern in der Ausstellung umsetzen wird.



„Wir hoffen mit der Ausstellung Besucher aus dem ganzen Kreis, aber auch aus Lübeck und Teilen von Hamburg anzusprechen“, stellt Landrat Dr. Görtz dar, der von dem Konzept begeistert ist uns sich darüber freut, dass auch nach dem erfolgreichen Kreisjubiläum Kultur weiterhin eine wichtige Rolle im Kreis spielt.



Zahlreiche weitere Akteure im Kreisgebiet beteiligen sich in verschiedensten Formen: Bibliotheken, Buchhandlungen, Kultureinrichtungen, KreisLandFrauen, Kreisjugendring oder das Mehrgenerationenhaus Oase bringen sich als großes Netzwerk aus Stormarn ein und gestalten Ausstellung und kreisweites thematisches Rahmenprogramm während der Laufzeit aktiv mit. Das Begleitprogramm wird Anfang des Jahres auf den Kulturseiten und in einem Flyer vorgestellt.



„Einblicke in die Ausstellung gibt es vor allem während der Laufzeit auf Instagram unter dem Hashtag #frechwildwunderbar – alle Besucher sind herzlich eingeladen zur Bildersammlung beizutragen“, sagt Daniela Frackmann, die die Öffentlichkeitsarbeit der Ausstellung verantwortet. Quelle und Fotos Kreis Stormarn