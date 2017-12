(rtn) Bei einem Unfall wurde am frühen Donnerstagmorgen auf der Hamburger Straße in Ahrensburg ein Autofahrer verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Audi A 3 Richtung Ahrensburg, als er etwa 200 Meter südlich Brauner Hirsch nach rechts von der Straße abkam, und dort gegen einen Baum geprallt ist. Feuerwehrleute und der Rettungsdienst versorgten den Verletzten am Unfallort. Danach wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.





Im Einsatz waren FF Ahrensburg, Rettungswagen HH 24G , NEF Ahrensburg, und die Polizei