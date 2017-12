(rtn) Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, teilt mit, dass die Bauarbeiten zur grundhaften Erneuerung zwischen der Anschlussstelle Barsbüttel und der Anschlussstelle Stapelfeld fast fertiggestellt sind. Die Sperrung der Anschlussstelle Stapelfeld Ostseite wird in der Nacht zum 16. Dezember aufgehoben. Außerdem wird die Verkehrssicherung zurückgebaut, so dass am 23. Dezember wieder drei Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn zur Verfügung stehen werden. Erforderliche Restarbeiten werden voraussichtlich von Januar an erledigt. Quelle: LN-Online