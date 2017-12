(rtn) Insgesamt 36 Jahre spielte sie die Rolle der Chefhostess Beatrice. Am 01. Januar um 20:15 Uhr ist Heide Keller das letzte Mal an Bord zu sehen. Bei Lanz in der Sendung sagt sie was ihr "Das Traumschiff" bedeutet.





Markus Söder, Politiker

Er ist der designierte Ministerpräsident von Bayern. In der Sendung spricht Söder über die Zusammenarbeit mit Horst Seehofer und blickt auf die aktuelle Situation in Berlin.



Michael Spreng, Journalist

Der Journalist ist überzeugt: "Die Wähler merken genau, wenn Reden und Handeln nicht übereinstimmen." Spreng erklärt, warum die CSU vor einem "Scherbenhaufen“ steht.



Christian Sievers, Journalist

Seit 2014 moderiert er die "heute 19 Uhr"-Nachrichten. Vorher leitete er das ZDF-Studio in Tel Aviv. Gerade erschien sein Buch "Grauzonen". Sievers spricht über die Welt hinter den Nachrichten. Quelle: ZDF