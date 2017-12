(rtn) Scharbeutz: "Der traditionelle Laternenumzug war wieder eine gelungene Veranstaltung, das Rahmenprogramm fand wieder sehr guten Anklang bei den Teilnehmern und wir haben einen super Erlös von 1.999€ gemeinsam mit der Feuerwehr erreicht", so Marktleiter Ayhan Deniz erfreut.



Der Laternenumzug, der im November stattgefunden hat, beim Sky Markt in Scharbeutz („Partner der Feuerwehr“) war wieder ein voller Erfolg. Das Team der Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Scharbeutz veranstalten gemeinsam mit dem Team vom sky Markt jedes Jahr diesen Laternenumzug mit Rahmenprogramm für Groß und Klein, aber jetzt konnte endlich der Erlös von dieser Veranstaltung an die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr passend kurz vor Weihnachten übergeben werden. An diesem Abend waren zahlreiche Teilnehmer beim Laternenumzug und das Rahmenprogramm für Groß und Klein, wie die Löschwand, das Glücksrad drehen und Dosen werfen, waren ein voller Erfolg, außerdem konnte man wieder ein großes Löschfahrzeug der Feuerwehr anschauen. Der größte Erfolg an diesem Tag war die große Tombola mit rund 200 Preisen.



Die stolze Summe von 1.999,00€ wurde in Form eines Schecks symbolisch an den Ortswehrführer Sebastian Levgrün übergeben.



„Wir können uns nur bedanken und auf eine weitere, gute Zusammenarbeit mit dem sky Team Scharbeutz hoffen, auch wenn in den kommenden Jahren die Umbenennung auf Rewe ansteht“, so Ortswehrführer Sebastian Levgrün. „Dieser Laternenumzug findet nun seit über zehn Jahren statt und ist eine feste, tolle Veranstaltung für alle Scharbeutzer“, so Levgrün weiter.



Der voraussichtliche Termin im nächsten Jahr ist Freitag, der 2.November 2018. „Der Fanfarenzug aus Pansdorf wird den Laternenumzug im Jahr 2018 wieder begleiten und es sind weitere, tolle Aktionen für den Laternenumzug im nächsten Jahr geplant“, verrät Ortswehrführer Sebastian Levgrün.