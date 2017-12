(rtn) Der neue Kinderbeauftragte des Kreises Stormarn, Michael Eggerstedt, wird ab Januar 2018 öffentliche Sprechzeiten anbieten.



Jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats steht er in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr Kindern, Jugendlichen und Eltern sowie sonstigen Ratsuchenden für persönliche Gespräche zur Verfügung.



Das Büro des Kinderbeauftragten befindet sich im Raum 212 des Gebäudes A in der Kreisverwaltung in Bad Oldesloe (Mommsenstraße 13).



Telefonisch ist der Kinderbeauftragte werktags von 14:00 bis 17:00 Uhr unter der Tel.-Nr. 04531-1600 zu erreichen, per E-Mail unter m.eggerstedt@kreis-stormarn.de"