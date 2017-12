(rtn) Der erste Dokumentarfilm über Stormarn entstand als eines der Leitprojekte des 150jährigen Kreisjubiläums. Im September feierte der Film „Stormarn - gestern, heute, morgen“ dann auf der Kinoleinwand bei den Stormarner Filmtagen seine Premiere. Aufgrund vielfacher Nachfragen ist der Film ab sofort pünktlich vor Weihnachten als DVD in limitierter Auflage sowohl in der Stadtinfo im KuB - Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe als auch über die Kreiskulturabteilung erhältlich.

Filmemacher und Regisseur Rolf Schwarz arbeitete rund ein Jahr lang an Konzept, Drehbuch, Film- und Schnittarbeiten. Das knapp einstündige Ergebnis stieß bisher auf viel positive Resonanz und Begeisterung. Als abwechslungsreich, kurzweilig, mit betont hochwertigen Bildern und Kamerafahrten sowie als gute Übersicht der vielen Facetten des Landkreises wurde die Doku von Premierenbesuchern beschrieben.

In Form einer filmischen Collage zeigt die Doku viele Facetten von Stormarn: leuchtende Rapsfelder an blauem Himmel, Schlösser, Museen und Kulturzentren werden neben öffentlichen, kulturellen und sozialen Einrichtungen und Vereinen schlaglichtartig beleuchtet. Doch „stormarn - gestern, heute, morgen“ bleibt bei weitem nicht nur an landschaftlichen oder kulturellen Aspekten des Landkreises haften. Vielmehr eröffnen sich im Laufe der 52-minütigen Dokumentation persönliche Geschichten und Aspekte der eigentlichen Hauptdarsteller des Films: die Menschen, die im Kreis leben, arbeiten oder sich ehrenamtlich engagieren. Der Spannungsbogen reicht von der Flüchtlingshilfe, über die Wirtschaftsförderung, die lokale Kultur- und Musikszene bis hin zum Heimatbund. „stormarn - gestern, heute, morgen“ ist ein Kaleidoskop aus Geschichten, eine spannungsreiche dokumentatorische Momentaufnahme ü̈ber und aus dem Kreis Stormarn.



Die DVD ist ab sofort in der Stadtinfo im Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaacov-Weg 1, Bad Oldesloe für 10 Euro erhältlich. Öffnungszeiten bis 22. Dezember und ab dem 2. Januar: Mo, Di, Fr: 10 bis 16 Uhr und Do: 10 bis 18 Uhr. Auch über die Kreiskulturabteilung kann die DVD bestellt werden: kultur@kreis-stormarn.de.