(rtn/ots) Vergangene Nacht ist es in der Hamburger Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in ein Juweliergeschäft gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.



Um 02:41 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei nachdem er zuvor ein

Scheibenklirren vernommen und kurz darauf zwei Personen das Geschäft

in Richtung des angrenzenden Korl-Barmstedt-Weges verlassen sah.

Parallel habe die Alarmanlage ausgelöst.



Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und

Diensthunden führte nicht zur Ergreifung der Täter.



Diese sollen blaue Anzüge mit Kapuze sowie Staubmasken vor dem

Gesicht getragen haben. Möglicherweise könnte es sich um

Arbeitsoveralls gehandelt haben.



Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck und

Uhren in unbekannter Höhe aus dem Verkaufsraum, indem sie gewaltsam

die Vitrinen öffneten.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen

und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Diebe sowie

deren weitere Fluchtrichtung geben können.



Etwaige Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 040 528060.